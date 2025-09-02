«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»

Елена Илюхина допустила возможность изучения португальского в академии «Зенита».

В «Газпром-Академии» в День знаний состоялась торжественная церемония открытия многофункционального комплекса , в котором размещены общеобразовательная школа, крытый манеж и офисы структурных подразделений футбольного клуба.

– Планируется ли ввести в школу «Зенита» изучение португальского языка для детей?

– На тему португальского языка мы обязательно подумаем. Это очень неплохая идея.

Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе.

Футбольный клуб «Зенит» будет участником образовательного процесса, но основная задача в общеобразовательной части – выстраивать методику по принципу, как ее видят учителя, которые занимаются образовательным процессом.

Мы будем влиять, но посмотрим, в какой мере и в каком направлении, – сказала председатель совета директоров «Зенита » Елена Илюхина .