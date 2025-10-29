Энрике про ничью с «Лорьяном»: «Я говорил, что будет сложно, но никто не верил. «ПСЖ» ничего не создал в 1-м тайме и не заслужил победу. Жаль, ведь нам нужны очки»

Луис Энрике недоволен игрой «ПСЖ» против «Лорьяна» (1:1) в Лиге 1.

«В первом таймы мы ничего не создали, не выиграли ни одной дуэли, испытывали проблемы с глубокой обороной соперника, хотя и знаем, как играть против такой защиты.

В начале второго тайма мы играли лучше и быстро забили, но и почти сразу пропустили. Жаль, ведь нам нужны очки.

Травма Дуэ – плохая новость. Он получил ее довольно странным образом. Надеюсь, она не очень серьезная.

Мы не заслужили победу, как по мне. У нас не было возможностей ее одержать. В таких матчах надо знать, как сохранять концентрацию все 90 минут. Я до игры говорил, что будет тяжело, но никто мне не верил. Мне эта история знакома, я частенько видел такие игры. Если ты не находишь нужный ритм и думаешь, что времени для того, чтобы решить исход матча, еще много, ты вселяешь уверенность в соперника», – сказал главный тренер «ПСЖ ».