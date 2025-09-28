Малик Скотт посмотрел бы на поединок Роналду и Руни: «Это было бы событие мирового масштаба. Такие высококлассные имена привлекут огромное количество зрителей к боксу»

Малик Скотт хотел бы увидеть боксерский поединок между Роналду и Руни.

Бывший боксер-тяжеловес и муж телеведущей Кейт Скотт предложил экс-футболистам «Манчестер Юнайтед » провести поединок на ринге, поскольку благодаря их статусу это привлечет повышенное внимание к боксу.

«Бой Криштиану Роналду против Уэйна Руни привлечет больше зрителей к боксу, и я полностью поддерживаю это. Когда бокс привлекает больше внимания, это хорошо. Я хочу, чтобы люди наслаждались зрелищем, а не просто критиковали его. Просто наслаждайтесь праздником.

Это было бы событие мирового масштаба, потому что это высококлассные имена, которые привлекут огромное количество зрителей», – сказал Скотт.