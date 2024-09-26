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  • Суд обязал «Реал» приостановить работы по строительству новой парковки возле «Бернабеу». Клуб может подать апелляцию в течение 15 дней
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Суд обязал «Реал» приостановить работы по строительству новой парковки возле «Бернабеу». Клуб может подать апелляцию в течение 15 дней

«Реал» обязали остановить строительство парковки возле «Сантьяго Бернабеу».

Решение вынес суд Мадрида №30 по административным спорам после жалобы ассоциации пострадавших от «Бернабеу». Согласно постановлению суда, соглашение о строительстве парковки между «Реалом» и городским советом Мадрида выгодно лишь для клуба.

Сообщается, что «Реал» и городской совет уже обжаловали решение суда, но апелляция была отклонена, и теперь суд обязал немедленно остановить строительство парковки возле стадиона. В противном случае, как следует из постановления, «неостановка работ может привести к труднообратимым или необратимым последствиям в случае, если окончательное решение, положившее конец спору, будет вынесено в пользу истца, и землю необходимо будет вернуть в первоначальное состояние».

После оглашения вердикта суда «Реал» и городской совет Мадрида смогут подать апелляцию в течение 15 дней.

Ранее «Реал» из-за жалоб жителей района отменил все запланированные на «Сантьяго Бернабеу» концерты до весны, а также уменьшил громкость музыки и объявленй на стадионе во время матчей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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