Суд обязал «Реал» приостановить работы по строительству новой парковки возле «Бернабеу». Клуб может подать апелляцию в течение 15 дней
Решение вынес суд Мадрида №30 по административным спорам после жалобы ассоциации пострадавших от «Бернабеу». Согласно постановлению суда, соглашение о строительстве парковки между «Реалом» и городским советом Мадрида выгодно лишь для клуба.
Сообщается, что «Реал» и городской совет уже обжаловали решение суда, но апелляция была отклонена, и теперь суд обязал немедленно остановить строительство парковки возле стадиона. В противном случае, как следует из постановления, «неостановка работ может привести к труднообратимым или необратимым последствиям в случае, если окончательное решение, положившее конец спору, будет вынесено в пользу истца, и землю необходимо будет вернуть в первоначальное состояние».
После оглашения вердикта суда «Реал» и городской совет Мадрида смогут подать апелляцию в течение 15 дней.
Ранее «Реал» из-за жалоб жителей района отменил все запланированные на «Сантьяго Бернабеу» концерты до весны, а также уменьшил громкость музыки и объявленй на стадионе во время матчей.
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