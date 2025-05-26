Саввиди не станет владельцем «Ростова». В клубе «либо останется конфигурация Арутюнянца, либо появятся люди Андрея Чайки» («Чемпионат»)

Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остается текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем . Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе.

Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», – добавил источник.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Ростов » занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.