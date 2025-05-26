Саввиди не станет владельцем «Ростова». В клубе «либо останется конфигурация Арутюнянца, либо появятся люди Андрея Чайки» («Чемпионат»)
Иван Саввиди не станет владельцем «Ростова».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Сейчас решается вопрос, кто станет руководителем клуба. Есть два пути развития: остается текущая конфигурация во главе с Арташесом Арутюнянцем. Либо в клубе появятся люди бизнесмена Андрея Чайки. В таком случае его работники займут почти все руководящие должности в клубе.
Однако у Арутюнянца останется 49% акций и три места в совете директоров», – добавил источник.
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Ростов» занял 8-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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