Анчелотти о Каземиро: «Образцовый игрок, он знает требования на топ-уровне, умеет мотивировать партнеров. Он может быть капитаном, считаю»

Карло Анчелотти считает, что Каземиро подходит на роль капитана сборной Бразилии.

«Каземиро – образцовый игрок, которого уважают все. У него есть опыт и характер, чтобы быть лидером этой команды. Я считаю, что он может быть капитаном, но не знаю, согласен ли он с этим. Он знает требования на топ-уровне, умеет справляться с трудностями и мотивировать своих партнеров по команде.

Быть капитаном – это не просто носить повязку на руке. Это значит показывать пример каждый день, на поле и за его пределами. Каземиро делает это естественным образом», – сказал главный тренер сборной Бразилии .