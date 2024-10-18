Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича». Экс-хавбек «Арсенала» возглавляет юношескую команду «канониров»
Джек Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича».
Переговоры тренера «Арсенала» U18 c «канарейками» находятся на продвинутой стадии. При этом клубу из Чемпионшипа придется заплатить отступные за 32-летнего экс-хавбека «канониров» и сборной Англии.
После 9 туров «Норвич» занимает в Чемпионшипе 7-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Standard
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости