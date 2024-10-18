Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича». Экс-хавбек «Арсенала» возглавляет юношескую команду «канониров»

Джек Уилшер может войти в тренерский штаб «Норвича».

Переговоры тренера «Арсенала » U18 c «канарейками» находятся на продвинутой стадии. При этом клубу из Чемпионшипа придется заплатить отступные за 32-летнего экс-хавбека «канониров» и сборной Англии.

После 9 туров «Норвич » занимает в Чемпионшипе 7-е место.