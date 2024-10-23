Уилшер вошел в тренерский штаб «Норвича». Он возглавлял «Арсенал» U18
Джек Уилшер вошел в тренерский штаб «Норвича».
Бывший футболист «Арсенала» стал помощником главного тренера «канареек» Йоханнеса Торупа.
Ранее 32-летний специалист возглавлял «Арсенал» U18.
«Норвич» занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 17 очков после 11 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Норвича»
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