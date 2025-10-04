«МЮ» впервые в этом сезоне победил с разницей в 2+ гола – «Сандерленд» (2:0). На фору манкунианцев сыграл коэффициент 2.55
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Сандерленд» в 7-м туре АПЛ (2:0).
«Сандерленд» подходил к встрече с лучшим стартом в АПЛ в истории клуба – 3 победы и 2 ничьих в 6 турах. При этом «МЮ» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.58.
Победа команды Рубена Аморима с форой (-1,5) сыграла за 2.55. Это первая победа «МЮ» в 2+ гола в этом сезоне.
«Сандерленд» и Джака – сенсация старта АПЛ. Лучшие показатели за 58 лет и топ среди новичков
