Реконструкция «Петровского» заморожена, сообщил глава Федерации футбола Петербурга, спикер ЗакСа Бельский: «Был проект с «Газпромом», но пока он недостаточно финансируемый»

Реконструкция «Петровского» заморожена.

– В этом году столетие отметил и стадион «Петровский», который много лет был домом для «Зенита» до переезда на «Газпром Арену». Всех волнует его судьба – есть ли планы по реконструкции?

– Планы есть. Основная задача – чтобы эта зона осталась спортивным кластером. Это самое главное, чтобы это не попало ни под застройку, ни под что-либо иное. Конечно, содержать такой стадион, на котором никто не играет, это достаточно дорогостоящее мероприятие для правительства города. Поэтому нужно принимать какие-то решения.

Мы ищем людей, которые могли бы реализовать эти проекты. Был проект с «Газпромом», но пока он сейчас недостаточно финансируемый для того, чтобы реализовать его, поэтому пока проект заморожен. Стадион стоит, мы его обслуживаем, периодически на нем играют и проводят соревнования как по футболу, так и по другим видам – недавно был финал Кубка России по регби, например, – сказал спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Петровский» был домашним стадионом «Зенита» с 1994 по 2018 год.

