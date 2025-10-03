  • Спортс
Сергей Минаев о футболе: «Стоял на воротах в юношестве. Вратарь – это что? Отбил – команда хорошо сыграла, пропустил – только ты мудак. Сейчас не слежу – футбол стал абсолютным шоу-бизнесом»

Писатель Сергей Минаев потерял интерес к футболу.

«Я играл в футбол, играл в детстве, в юношестве в футбол. Я стоял на воротах. И для меня в этом смысле более-менее понятна психология теннисистов.

Вратарь – это что такое? Когда отбил – это команда хорошо сыграла, а когда ты пропустил – только ты ж пропустил, ты мудак, получается. И в теннисе ты тоже один, ты за все ответственный.

Мне теннис дико нравился всегда. В Советском Союзе это был элитный вид спорта, он, по-моему, был единственный платный. Просто так туда не брали. Я помню, что всякие уважаемые люди играли в теннис, он был дико элитным видом спорта. Я думаю, теннис – это был советский вариант американского гольфа по вайбу.

Мне дико нравилось. Я еще смотрел все турниры, на которых большие старые игроки – Агасси, Беккер, потом уже был Сампрас, дальше Федерер и так далее... В последние лет пять я не слежу ни за каким видом спорта – ни за футболом, ни за теннисом. Потому что то ли интерес потерян, то ли я понимаю, что футбол стал абсолютным шоу-бизнесом. Это не очень интересно стало смотреть», – отметил Минаев в интервью теннисисту Александру Бублику.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал First&Red
