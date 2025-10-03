  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
3

«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ

Кристиян Бистрович сожалеет, что российские клубы не участвуют в еврокубках.

«В первые три года мы [ЦСКА] постоянно играли в еврокубках — был невероятный кайф находиться в то время в таком клубе. Практически каждую неделю мы играли на высочайшем уровне. Жалко, что сейчас такая ситуация в мире. 

Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках», — сказал полузащитник «Акрона», выступавший ранее за ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoКристиян Бистрович
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoЗенит
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКраснодар
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев заявил, что не введет потолок зарплат в РПЛ: «Минспорт никаких потолков, налогов и штрафов не собирается вводить, мы регулируем только лимит, а все остальное решает РФС»
6511 сентября, 08:45
Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»
658 сентября, 14:27
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
2116 сентября, 14:50
Главные новости
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
1550 минут назад
ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду
29сегодня, 06:40Фото
28 млрд рублей от «Матч ТВ» за права на РПЛ, ФИФА не отстранит Израиль, вратарь «Лилля» отбил 3 пенальти за 3 минуты, «Сибирь» уволила Епанчинцева и другие новости
24сегодня, 06:10
Новые пары в «Комбо» – угадаете связи? Игра для футбольных эрудитов
сегодня, 06:00Тесты и игры
«Аль-Иттихад» Бензема близок к назначению Консейсау (Foot Mercato)
7сегодня, 05:38
Агент Баринова: «Будем рассматривать ЦСКА, если до января история о продлении контракта с «Локо» останется на том же уровне»
37сегодня, 05:21
Президент «Урала» о Первой лиге: «У губерний нет денег на ВАР. Слишком дорогое удовольствие. А очки нам никто не вернет»
11сегодня, 04:33
Дешам о Мбаппе: «Центральный нападающий, который любит свободу действий. Делает разницу благодаря огромным мощи и скорости»
9сегодня, 03:00
Алеррандро о безголевой серии из 7 матчей: «Меня взяли, чтобы я забивал. Работаю, чтобы совершенствоваться и забивать больше»
19сегодня, 02:38
Максим Митрофанов: «Наша сборная конкурентоспособна. Мы играем с Нигерией, Иорданией, Катаром, Камеруном, Сербией»
49сегодня, 02:24
Ко всем новостям
Последние новости
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
37 минут назад
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
321 минуту назад
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
738 минут назад
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
11сегодня, 06:19
Будущее Пивоварова в «Динамо» определится ближе к концу сезона («Чемпионат»)
4сегодня, 05:56
Кейн об атаке из глубины: «Нравится иногда опускаться и получать мяч ближе к середине поля. Когда играешь «девятку», не так часто касаешься его»
2сегодня, 05:00
Давид Луиз о переходе в «Пафос» Ломакина: «Всегда любил играть в Европе. Во главе клуба люди с амбициями, они хотят развивать проект»
4сегодня, 04:46
Зинченко пропустил матч с «Мидтьюлландом» из-за травмы паха. Участие защитника «Ноттингема» в игре с «Ньюкаслом» под вопросом
5сегодня, 04:18
«Гафин сделал из «Динамо» стабильного претендента на высокие места. Команда вроде бы оклемалась после неудачного старта сезона». Булыкин об уходе главы совета директоров клуба
12сегодня, 03:55
Защитник «Локо» Ньямси: «Все московские клубы играют на хорошем, европейском уровне. Каждый матч против них трудный»
5сегодня, 03:37