«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
Кристиян Бистрович сожалеет, что российские клубы не участвуют в еврокубках.
«В первые три года мы [ЦСКА] постоянно играли в еврокубках — был невероятный кайф находиться в то время в таком клубе. Практически каждую неделю мы играли на высочайшем уровне. Жалко, что сейчас такая ситуация в мире.
Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках», — сказал полузащитник «Акрона», выступавший ранее за ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости