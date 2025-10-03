«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ

Кристиян Бистрович сожалеет, что российские клубы не участвуют в еврокубках.

«В первые три года мы [ЦСКА] постоянно играли в еврокубках — был невероятный кайф находиться в то время в таком клубе. Практически каждую неделю мы играли на высочайшем уровне. Жалко, что сейчас такая ситуация в мире.

Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках», — сказал полузащитник «Акрона», выступавший ранее за ЦСКА .