Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»

Энтони Гордон отреагировал на слова Карла-Хайнца Румменигге о Нике Вольтемаде.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге , говоря о переходе форварда в «Ньюкасл» за 85 миллионов евро, заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег ».

«Я не понимаю, зачем говорить об игроке, который не играет в вашем клубе. Честно говоря, это немного глупо, особенно когда игрок очень хорошо начал.

Если бы он начал плохо, и вы бы сделали такое замечание... Но он забил три гола в четырех матчах, так что этот комментарий звучит немного странно», – сказал вингер «Ньюкасла ».