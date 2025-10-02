  • Спортс
  • Гордон о словах Румменигге про Вольтемаде: «Не понимаю, зачем говорить об игроке другого клуба. Это глупо, тем более Ник хорошо начал»
Энтони Гордон отреагировал на слова Карла-Хайнца Румменигге о Нике Вольтемаде.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, говоря о переходе форварда в «Ньюкасл» за 85 миллионов евро, заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег».

«Я не понимаю, зачем говорить об игроке, который не играет в вашем клубе. Честно говоря, это немного глупо, особенно когда игрок очень хорошо начал.

Если бы он начал плохо, и вы бы сделали такое замечание... Но он забил три гола в четырех матчах, так что этот комментарий звучит немного странно», – сказал вингер «Ньюкасла».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
