Тедеско выиграл 2 матча подряд в «Фенербахче». До этого была 1 победа в 4 играх

Доменико Тедеско впервые выиграл 2 матча подряд во главе «Фенербахче».

Напомним, бывший главный тренер «Спартака » 9 сентября сменил Жозе Моуринью в стамбульском клубе.

Сегодня «Фенербахче » дома обыграл «Ниццу» (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы . Ранее стамбульский клуб обыграл «Антальяспор» (2:0) в 7-м туре чемпионата Турции.

40-летний Тедеско стартовал с победы над «Трабзонспором» (1:0), затем его команда дважды сыграла вничью – с «Аланьяспором» (2:2) и «Касымпашой» (1:1), а также уступила «Динамо» Загреб (1:3).