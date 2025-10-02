Тедеско выиграл 2 матча подряд в «Фенербахче». До этого была 1 победа в 4 играх
Доменико Тедеско впервые выиграл 2 матча подряд во главе «Фенербахче».
Напомним, бывший главный тренер «Спартака» 9 сентября сменил Жозе Моуринью в стамбульском клубе.
Сегодня «Фенербахче» дома обыграл «Ниццу» (2:1) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы. Ранее стамбульский клуб обыграл «Антальяспор» (2:0) в 7-м туре чемпионата Турции.
40-летний Тедеско стартовал с победы над «Трабзонспором» (1:0), затем его команда дважды сыграла вничью – с «Аланьяспором» (2:2) и «Касымпашой» (1:1), а также уступила «Динамо» Загреб (1:3).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости