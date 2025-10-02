Витинья о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Нам плевать. Мы выиграли и рады этому»

Витинья прокомментировал высказывания игроков «Барселоны» перед игрой с «ПСЖ».

Парижская команда одержала победу со счетом 2:1 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Перед встречей вингер «Барсы» Ламин Ямаль , пропустивший 1-й тур ЛЧ из-за травмы, выложил видео в соцсетях. В нем он сообщил о своем возвращении в турнир: «Я вернулся, как и моя миссия», подчеркнув, что не боится давления.

Полузащитник «блауграны» Педри , в свою очередь, заявил о желании отомстить «ПСЖ» после вылета из четвертьфинала в прошлом году.

«Иногда такое случается. Перед матчами часто делаются заявления, и такое может случиться. Нам плевать. Нам все равно, мы просто хотим провести матч, мы выиграли, и мы рады этому», – сказал полузащитник «ПСЖ ».