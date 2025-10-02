Кабаль из «Ювентуса» пропустит 6 недель из-за повреждения бедра. Защитник отыграл 46 минут после травмы «крестов»
Хуан Кабаль выбыл примерно на полтора месяца из-за травмы.
Защитник «Ювентуса» получил повреждение в матче с «Вильярреалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2) и был заменен на 16-й минуте.
Туринский клуб сообщил, что у игрока выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра средней степени тяжести.
По информации La Gazzetta dello Sport, колумбиец пропустит около 6 недель. Он вряд ли сможет вернуться на поле раньше матча с «Фиорентиной», который состоится 22 ноября.
Напомним, в прошлом сезоне Кабаль получил травму крестообразной связки колена и не играл с 5 ноября. В текущем сезоне он принял участие в трех матчах и провел на поле в общей сложности 46 минут.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ювентуса»
