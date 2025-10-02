Клопп о США: «Детский футбол кажется дорогим, лучшие игроки мира – не из богатых регионов. Чтобы дети получили правильную подготовку и образование, нужно, чтобы это было бесплатно»

Юрген Клопп высказался о затратах для занятий футболом в США.

Бывший главный тренер «Ливерпуля » курирует клуб «Нью-Йорк Ред Буллс» в рамках работы в системе Red Bull.

«За всю жизнь я не посмотрел столько матчей МЛС , сколько за последний месяц. Турнир растет и развивается.

В США есть пара проблем. Я не тот, кто говорит: «Я это изменю». Это не в моем стиле. Я просто наблюдаю и вижу, что может быть проблемой.

Детский футбол кажется дорогим. Поэтому не имеет смысла привлекать лучших талантов. Мы все знаем, что лучшие игроки [в мире] – не из самых богатых регионов.

Кажется, последним, кто был богат до того, как начал играть, был Кака , если я верно говорю. Мотивация крайне важна.

Каким был теннис 50 лет назад? Это была игра для богатых. Купить ракетку было невозможно. Потом в Германии появился Борис Беккер. Открылись клубы, появились корты. В моей деревне мой отец основал теннисный клуб, и теперь каждый может играть в теннис.

Очень много детей играют в футбол. Но чтобы получить правильную подготовку и образование на разных этапах, нужно, чтобы это было бесплатно», – сказал Юрген Клопп .