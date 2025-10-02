У Рэшфорда 4 ассиста в сезоне – больше всех среди англичан в топ-5 лиг

Маркус Рэшфорд лидирует по числу ассистов среди англичан в топ-5 лиг.

Нападающий «Барселоны» отдал голевую передачу на Феррана Торреса в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ » (1:2). Рэшфорд отдал ассист в 3-м матче подряд.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 2 гола и 4 голевых передачи во всех турнирах. Ни один англичанин, выступающий в топ-5 лиг, не отдал больше ассистов.

Статистику форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь .