Василенко вновь возглавил «Факел». Тренер подписал долгосрочный контракт с клубом
Олег Василенко возглавил «Факел».
Воронежский клуб объявил о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили долгосрочный контракт.
Ранее Василенко работал с «Факелом» с 2020 по 2022 год. Во главе команды он провел 83 матча, одержав 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.
В понедельник «Факел» уволил Игоря Шалимова. Клуб занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Факела»
