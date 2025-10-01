Василенко вновь возглавил «Факел». Тренер подписал долгосрочный контракт с клубом

Олег Василенко возглавил «Факел».

Воронежский клуб объявил о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили долгосрочный контракт.

Ранее Василенко работал с «Факелом» с 2020 по 2022 год. Во главе команды он провел 83 матча, одержав 40 побед при 21 ничьей и 22 поражениях.

В понедельник «Факел » уволил Игоря Шалимова. Клуб занимает третье место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 24 очка в 12 играх.