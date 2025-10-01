Мартынович про 0:5 от «Реала»: «Было слишком много зон – играть высоко против быстрых нападающих, когда за спиной 45 метров... «Кайрат» неплохо провел первые 20 минут»
«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.
– Первые двадцать минут неплохие были у нас. Мы старались высоко встречать.
«Реал», наверное, не ожидал от нас с первых минут давления, но потом освоился, и, видимо, это сыграло злую шутку с нами.
Потому что, играя высоко против таких быстрых нападающих, когда у тебя за спиной по 45 метров... Слишком много зон было.
– Все до начала игры говорили о разнице в классе. Насколько это ощущалось на поле?
– Конечно, ощущалось. Мы чувствовали, что большую часть матча были без мяча, много играли в обороне.
Класс чувствуется: ребята там спокойно работают под давлением без проблемы – принимают, обыгрывают. Поэтому в этом, наверное, и есть мастерство, передает Sports.kz слова защитника «Кайрата» Александра Мартыновича со ссылкой телеканал Qazsport.