Мартынович про 0:5 от «Реала»: «Было слишком много зон – играть высоко против быстрых нападающих, когда за спиной 45 метров... «Кайрат» неплохо провел первые 20 минут»

Александр Мартынович поделился мыслями после поражения от «Реала».

«Кайрат» проиграл «Реалу» (0:5) в игре группового этапа Лиги чемпионов.

– Первые двадцать минут неплохие были у нас. Мы старались высоко встречать.

«Реал », наверное, не ожидал от нас с первых минут давления, но потом освоился, и, видимо, это сыграло злую шутку с нами.

Потому что, играя высоко против таких быстрых нападающих, когда у тебя за спиной по 45 метров... Слишком много зон было.

– Все до начала игры говорили о разнице в классе. Насколько это ощущалось на поле?

– Конечно, ощущалось. Мы чувствовали, что большую часть матча были без мяча, много играли в обороне.

Класс чувствуется: ребята там спокойно работают под давлением без проблемы – принимают, обыгрывают. Поэтому в этом, наверное, и есть мастерство, передает Sports.kz слова защитника «Кайрата » Александра Мартыновича со ссылкой телеканал Qazsport.

