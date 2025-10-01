Мбемо про «МЮ»: «Каждый должен взять на себя ответственность. Когда играешь в таком большом клубе, каждый должен знать, что делать. Нам нужно играть лучше»
Бриан Мбемо высказался относительно ответственности за результаты «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» (1:3) в матче 6-го тура АПЛ.
«Конечно, я разочарован результатом, но болельщики тепло меня встретили (Мбемо ранее играл за «Брентфорд» – Спортс’‘), и я никогда этого не забуду.
Думаю, каждый в команде должен взять на себя ответственность.
Когда играешь в таком большом клубе, каждый должен знать, что делать. Как команда нам нужно играть лучше», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо.
