«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС – 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий

«Интер Майами» завершил серию без поражений в МЛС.

Команда тренера Хавьера Маскерано уступила «Чикаго Файр » (3:5) в матче регулярного чемпионата МЛС .

По ходу второго тайма флоридский клуб отыгрался со счета 1:3, но затем пропустил дважды подряд и проиграл 3:5.

Нападающий команды Лионель Месси не сделал результативных действий – до этого он набирал минимум один результативный балл в четырех матчах подряд.

У «Интер Майами » прервалась серия из четырех матчей без поражений в МЛС – 3 победы и 1 ничья.

Команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков в 31 матче.