«Интер Майами» проиграл впервые за 5 матчей в МЛС – 3:5 от «Чикаго». Месси не сделал результативных действий
«Интер Майами» завершил серию без поражений в МЛС.
Команда тренера Хавьера Маскерано уступила «Чикаго Файр» (3:5) в матче регулярного чемпионата МЛС.
По ходу второго тайма флоридский клуб отыгрался со счета 1:3, но затем пропустил дважды подряд и проиграл 3:5.
Нападающий команды Лионель Месси не сделал результативных действий – до этого он набирал минимум один результативный балл в четырех матчах подряд.
У «Интер Майами» прервалась серия из четырех матчей без поражений в МЛС – 3 победы и 1 ничья.
Команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея в активе 56 очков в 31 матче.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости