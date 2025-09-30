У Моуринью в «Бенфике» 2 победы, ничья и поражение от «Челси». Дальше – игра с лидирующим в Португалии «Порту»
«Бенфика» потерпела первое поражение при Жозе Моуринью.
Португальская команда уступила «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.
Это была 4-я игра «орлов» после назначения Моуринью на пост главного тренера. Ранее они одержали две победы и один раз сыграли вничью.
5 октября клуб из Лиссабона встретится с лидирующим в чемпионате Португалии «Порту» в рамках национальной лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
