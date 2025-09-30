В «Арис» Кокорина перешел экс-хавбек сборной Украины и «Аталанты» Коваленко

Виктор Коваленко будет выступать в одном клубе с Александром Кокориным.

Украинец заключил с «Арисом » контракт, рассчитанный на два года.

Последние два сезона Коваленко провел в «Эмполи». Перед этим он поиграл за «Специю», «Аталанту» и «Шахтер». На счету полузащитника 33 игры в составе сборной Украины в период с 2016 по 2021 год.

Подробно со статистикой Коваленко можно ознакомиться здесь .