В «Арис» Кокорина перешел экс-хавбек сборной Украины и «Аталанты» Коваленко

Виктор Коваленко будет выступать в одном клубе с Александром Кокориным.
Украинец заключил с «Арисом» контракт, рассчитанный на два года.
Последние два сезона Коваленко провел в «Эмполи». Перед этим он поиграл за «Специю», «Аталанту» и «Шахтер». На счету полузащитника 33 игры в составе сборной Украины в период с 2016 по 2021 год.
