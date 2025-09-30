Кевин Кураньи: «Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. До сих пор активно слежу за РПЛ»

Кевин Кураньи заявил, что по-прежнему смотрит матчи Мир РПЛ.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.

«Я до сих пор активно слежу за РПЛ . Я самый большой фанат «Динамо » и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры «Динамо». Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится», – сказал бывший форвард бело-голубых.