Кевин Кураньи: «Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. До сих пор активно слежу за РПЛ»
Кевин Кураньи заявил, что по-прежнему смотрит матчи Мир РПЛ.
Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
«Я до сих пор активно слежу за РПЛ. Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. По возможности стараюсь смотреть игры «Динамо». Поэтому не думайте, что я не люблю российский футбол! Он мне по-прежнему очень нравится», – сказал бывший форвард бело-голубых.
