Ненахов об ужесточении лимита: «Для «Локомотива» это никакой роли не сыграет – у нас легионеров и так немного. Мое мнение вообще учитываться не должно»

Максим Ненахов считает, что ужесточение лимита не скажется на «Локомотиве».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах введения с сезона-2028/29 схемы «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

– Минспорта вводит лимит на легионеров в РПЛ. Понятно, что российские футболисты за, но и противников лимита тоже много. Например, есть аргумент, что звезды уровня Захаряна, Пиняева, Батракова, Кисляка появились именно при мягком лимите на легионеров. Можешь как-то это объяснить?

– В вопросе нового лимита мое мнение вообще не должно учитываться. Если сверху так решили, то так и должно быть.

– После этого ждать в РПЛ только сильных легионеров?

– У нас в команде и так их немного, поэтому сложно сказать. Для нас лимит никакой роли не сыграет. Посмотрим, как на другие команды повлияет.

– В «Локомотиве» почти полностью российский состав. Для вас принципиальны матчи против таких команд, как «Зенит» или «Краснодар», где легионеров большинство?

– Для нас любой матч принципиальный, нет каких-то определенных игр, которые важные матчи или менее важны. Стараемся побеждать в каждом матче. Понятно, что с ЦСКА , «Краснодаром », «Зенитом», «Спартаком » и «Динамо» мы вдвойне и настраиваемся на игру и хотим выиграть. В таких матчах всегда много болельщиков и получается захватывающий матч. Всегда большой настрой на такие команды, – сказал защитник «Локомотива».