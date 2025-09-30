Морган уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Ливерпуль» переоценен. У Артеты есть игроки, которые могут запугать любую оборону – дайте им волю, и мы победим в чемпионате»
На данный момент команда тренера Микеля Артеты набрала 13 очков в 6 матчах чемпионата и находится на второй позиции в таблице.
– На 96-й минуте матча с «Ньюкаслом» настрой изменился как у команды, так и, что самое главное, у главного тренера. Он снял ручной тормоз.
Если Микель Артета слышит нас, то этот ручник – не шутка. У вас есть игроки, которые могут запугать любую оборону в мире – дайте им волю, и мы выиграем чемпионат.
– «Арсенал» выиграет чемпионат?
– 100 процентов. «Арсенал» выиграет АПЛ.
«Ливерпуль» переоценен. Им очень везло. Посмотрите на то, с кем играл «Арсенал». Старт сезона выдался тяжелым, но посмотрите, где мы сейчас.
Мы победим в АПЛ. Я не удивлюсь, если мы выиграем чемпионат к середине марта, – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган.