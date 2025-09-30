  • Спортс
  Клопп о клубном ЧМ: «Челси» рад победе – отлично, много денег. Но нужно позаботиться о футболистах – у лучших игроков нет перерыва, ни в какой другой сфере вы бы так не поступили»
2

Клопп о клубном ЧМ: «Челси» рад победе – отлично, много денег. Но нужно позаботиться о футболистах – у лучших игроков нет перерыва, ни в какой другой сфере вы бы так не поступили»

Юрген Клопп высказался о нагрузке на игроков в контексте клубного ЧМ.

Победителем турнира, который состоялся прошедшим летом, стал «Челси».

«Я знаю, чего можно ожидать от футболистов. Знаю, насколько интенсивны бывают тренировки. Мы всегда просим большего.

Не сомневаюсь, что это был отличный турнир. Но я его не смотрел. «Челси» был невероятно рад победе в нем. Отлично, много денег. Но в какой-то момент нам приходится заботиться о тех немногих людях, без которых эта игра не существовала бы – футболистах.

Нет другого решения, кроме как прекратить организацию новых турниров во время летних каникул. У лучших футболистов мира нет перерыва. Ни в какой другой сфере жизни вы бы так не поступили.

Представьте, что вы выставляете лучшего артиста на поле каждый вечер, пока он не упадет, а потом говорите: «Извините, он потерял концентрацию», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
