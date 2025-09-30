Соланке прооперировали голеностоп. Форвард «Тоттенхэма» получил травму еще на предсезонке

Форвард «Тоттенхэма» Доминик Соланке перенес операцию на голеностопе.

Об этом сообщил тренер «шпор» Томас Франк.

«Дома в последнее время беспокоил голеностоп. Решили сделать небольшую операцию. О сроках возвращения в строй узнаем больше после паузы на матчи сборных», – сказал Франк.

Соланке получил травму на тренировке еще во время предсезонной подготовки. В матче за Суперкубок УЕФА с «ПСЖ» (2:2, 3:4 по пен.) и в двух стартовых играх сезона АПЛ с «Бернли» (3:0) и «Ман Сити» (2:0) нападающий выходил на замену и с тех пор больше не появлялся на поле.