Ромеро из «Тоттенхэма» признан лучшим игроком сезона в ЛЕ. Бруну, Каземиро, Нико Уильямс, Викарио – в символической сборной
УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге Европы.
Награду получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. В рамках этого турнира аргентинец провел 7 матчей, отличившись 1 результативной передачей. Он также был признан лучшим игроком финальной игры с «Манчестер Юнайтед».
Также была объявлена символическая сборная сезона.
Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Робин Кох («Айнтрахт»), Кристиан Ромеро, Педро Порро (оба – «Тоттенхэм»);
Полузащитники: Каземиро, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Патрик Берг («Буде-Глимт»);
Нападающие: Нико Уильямс («Атлетик»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Райан Шерки («Лион»).
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Лиги Европы
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