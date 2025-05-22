Ромеро из «Тоттенхэма» признан лучшим игроком сезона в ЛЕ. Бруну, Каземиро, Нико Уильямс, Викарио – в символической сборной

УЕФА назвал лучшего игрока сезона в Лиге Европы.

Награду получил защитник «Тоттенхэма » Кристиан Ромеро. В рамках этого турнира аргентинец провел 7 матчей, отличившись 1 результативной передачей. Он также был признан лучшим игроком финальной игры с «Манчестер Юнайтед».

Также была объявлена символическая сборная сезона.

Вратарь : Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники : Фредрик Бьеркан («Буде-Глимт»), Робин Кох («Айнтрахт »), Кристиан Ромеро, Педро Порро (оба – «Тоттенхэм»);

Полузащитники : Каземиро, Бруну Фернандеш (оба – «Манчестер Юнайтед»), Патрик Берг («Буде-Глимт»);

Нападающие : Нико Уильямс («Атлетик»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Райан Шерки («Лион»).