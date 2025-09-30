Экитике о 5 голах в 8 играх за «Ливерпуль»: «Я ждал этого. Хочу продолжать в том же духе и быть еще более полезным для команды»
Юго Экитике оценил свою результативность в «Ливерпуле».
О переходе в «Ливерпуль» из «Айнтрахта»
«Для меня это лучший выбор: чемпионы, богатая история – такой клуб я и искал. Это лучший вариант, поэтому я захотел перейти».
О 5 голах в 8 матчах
«Нельзя сказать, что я точно знал, что буду так играть. Но я ждал этого, работал ради этого, и я рад, что у меня получается. Хочу продолжать в том же духе и даже больше – быть еще более полезным для команды», – сказал форвард.
