  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экитике о 5 голах в 8 играх за «Ливерпуль»: «Я ждал этого. Хочу продолжать в том же духе и быть еще более полезным для команды»
2

Экитике о 5 голах в 8 играх за «Ливерпуль»: «Я ждал этого. Хочу продолжать в том же духе и быть еще более полезным для команды»

Юго Экитике оценил свою результативность в «Ливерпуле».

О переходе в «Ливерпуль» из «Айнтрахта»

«Для меня это лучший выбор: чемпионы, богатая история – такой клуб я и искал. Это лучший вариант, поэтому я захотел перейти».

О 5 голах в 8 матчах

«Нельзя сказать, что я точно знал, что буду так играть. Но я ждал этого, работал ради этого, и я рад, что у меня получается. Хочу продолжать в том же духе и даже больше – быть еще более полезным для команды», – сказал форвард.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool Echo
logoЮго Экитике
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Слот о покупке Экитике и Исака: «Ливерпуль» думал о замене Нуньеса, но из-за трагедии с Жотой нам пришлось взять двух форвардов»
10вчера, 18:46
Экитике об удалении за снятую футболку: «Это было неразумно. Я извинился перед командой, и такого больше не повторится»
15вчера, 18:32
Руни об удалении Экитике за снятую футболку: «Глупый поступок, не оправдываю его. Но искренние эмоции приятно видеть. В эпоху ВАР игроки ждут подтверждения, прежде чем праздновать»
926 сентября, 15:20
Главные новости
Роналдиньо, Зидан и еще 28 легенд – угадаете всех только по размытому фото?
8 минут назадТелеграм
Деку: «Барса» никогда не пыталась приобрести Нико. Это его агент неоднократно обращался к нам. Игрока амплуа Уильямса мы даже не искали»
12сегодня, 02:18
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
вчера, 22:00Тесты и игры
Коке – Винисиусу в дерби: «Мбаппе – лучший, он вытеснил тебя». Вингер «Реала» ответил: «Вместе мы выиграем больше. Ты постоянно рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю»
53вчера, 21:53
Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
59вчера, 21:14
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
28вчера, 21:11
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом»
1502вчера, 21:10
Жена Смолова о брачном контракте: «Федя был инициатором, а я выходила замуж по любви, могу сама содержать себя и ребенка. Есть бумажка, где ты знаешь сценарий расставания – это успокаивает»
48вчера, 21:00
Андрей Аршавин: «Поражения «Реала» для меня как бальзам на душу, всегда нравилась «Барселона». «Кайрат» победит, надеюсь»
84вчера, 20:30
Талалаев о голе ЦСКА: «Был наступ в штрафной «Балтики» на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат»
86вчера, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Соланке прооперировали голеностоп. Форвард «Тоттенхэма» получил травму еще на предсезонке
7 минут назад
Коледин о переходе в «Пари НН»: «Они были заинтересованы во мне. Был готов пойти в ЦСКА, в «Спартаке» в меня не поверили. А больше в меня вложили в «Зените»
129 минут назад
Андрей Аршавин: «Если «Кайрат» забьет «Реалу», будет позитивный результат»
243 минуты назад
Яковлев об инфляции: «Чтобы пригласить в РПЛ топ-игрока, нужно заплатить не 30 млн евро, а 130. С новым лимитом будет меньше странных трансферов»
4сегодня, 02:44
Гершкович за возвращение налога на зарубежных тренеров: «Это остудит горячие головы. Приглашать тех, кто не имеет достижений, неправильно»
2сегодня, 02:31
Непомнящий удивлен отставкой Шалимова: «Факел» идет третьим, на виду, и там все очень близко. Я всегда на стороне тренера в таких случаях»
5сегодня, 01:58
Защитник «Кайрата» Мата о матче с «Реалом»: «Мы хотим совершить что-то историческое, болельщики постараются нам помочь. Нам комфортно дома, из-за гор здесь не такой воздух, как в Мадриде»
13вчера, 22:17
Гурцкая о Кузяеве: «Ахмат» не претендовал, не делал никаких предложений. Далер клубу точно не нужен, его позиция переполнена»
1вчера, 22:02
Пономарев о ЦСКА: «Для чемпионства не хватает стабильности, матч со «Спартаком» будет показательным. «Краснодар» и «Зенит» поинтереснее выглядят, собенно в атаке»
10вчера, 21:58
«Кайрат» организовал встречу 11-летнего мальчика с ДЦП с Мбаппе на тренировке «Реала». Санджар получил автографы Килиана, Винисиуса и других игроков
7вчера, 21:49Видео