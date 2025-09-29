Экитике об удалении за снятую футболку: «Это было неразумно. Я извинился перед командой, и такого больше не повторится»

Юго Экитике прокомментировал свое удаление в матче с «Саутгемптоном».

В матче Кубка английской лиги (2:1) форвард «Ливерпуля» отпраздновал забитый гол, сняв футболку и продемонстрировав ее трибунам, за что получил вторую желтую карточку. Из-за дисквалификации Экитике пропустил матч АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:2).

«Думаю, это было неразумно, я бы сказал, что наказал сам себя, поэтому я был расстроен, наблюдая за игрой команды из дома, но я уже извинился перед всеми, перед товарищами по команде, и такого больше не повторится, так что я двигаюсь дальше и фокусируюсь на футболе.

Честно говоря, тренер мало что говорил о том, как и где я должен играть. Он дал мне свободу в том, что касается возможности подключаться к игре или оставаться позади. Я могу делать многое, он просто хочет, чтобы я помогал команде своим футболом», – сказал нападающий «Ливерпуля ».