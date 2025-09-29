«Реал» провел тренировку на центральном стадионе Алматы. Завтра мадридцы сыграют там против «Кайрата» в ЛЧ
«Реал» провел тренировку в Казахстане перед встречей с «Кайратом».
Команды сыграют 30 сентября во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, начало матча в 19:45 по московскому времени.
Мадридский клуб уже провел тренировку в Алматы.
За что освистали «Реал» в Казахстане? Первые минуты звезд в Алматы
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Kazinfo
