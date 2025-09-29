19-летний вратарь скончался в Испании после удара по голове в матче 5-го дивизиона. Во время игры ему пытались помочь тренер и болельщица, которая учится на медсестру

19-летний вратарь скончался в Испании после удара по голове во время матча.

Голкипер «Колиндреса» Рауль Рамирес получил удар по голове в матче с «Ревильей» в пятом испанском дивизионе в прошлую субботу.

Сразу после случившегося тренер его команды Рафа де ла Пенья, выпускник факультета физического воспитания и физкультуры (INEF), сделал игроку искусственное дыхание, а болельщица, которая учится на медсестру, пыталась реанимировать его до прибытия скорой помощи.

Полученная Рамиресом черепно-мозговая травма дважды приводила к остановке сердца и дыхания: один раз на поле, а второй раз по дороге в больницу.

Футболист был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Вальдесилья, где скончался сегодня утром.