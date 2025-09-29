  • Спортс
  • Матч «Валенсии» и «Овьедо» перенесли на завтра из-за ливней – на побережье Валенсии объявлен красный уровень опасности. Команда гостей тренировалась в отеле
Матч «Валенсии» и «Овьедо» перенесли на завтра из-за ливней – на побережье Валенсии объявлен красный уровень опасности. Команда гостей тренировалась в отеле

Матч «Валенсии» и «Реал Овьедо» перенесли на завтра из-за погодных условий.

Игра 7-го тура Ла Лиги должна была пройти сегодня в Валенсии в 21:00 по московскому времени. Однако на местном побережье объявлен красный уровень опасности из-за проливных дождей.

По этой причине встреча команд перенесена на завтра в 21:00 по московскому времени. Отмечается, что она состоится в случае благоприятных погодных условий, обеспечивающих безопасность участников и зрителей матча, а также если власти разрешат проведение мероприятия в связи с отменой красного уровня опасности.

По информации As, из-за переноса матча «Валенсия» провела тренировку сегодня в послеобеденное время. Команда «Овьедо», учитывая рекомендации властей воздержаться от поездок, осталась в отеле, где провела импровизированную тренировку в спортивном зале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
