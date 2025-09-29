  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» может предложить 45-50 млн евро за Павловича зимой. Хавбека «Баварии» рассматривают как замену Родри (CaughtOffside)
3

«Ман Сити» может предложить 45-50 млн евро за Павловича зимой. Хавбека «Баварии» рассматривают как замену Родри (CaughtOffside)

Александар Павлович интересен «Манчестер Сити».

21-летний опорный полузащитник «Баварии» входит в сферу интересов английского клуба, сообщил CaughtOffside.

В долгосрочной перспективе «горожане» рассматривают немецкого хавбека как замену Родри.

Сообщается, что главный тренер Пеп Гвардиола восхищается талантом Александара Павловича.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность трансфера футболиста в зимнее трансферное окно и готов предложить около 45-50 миллионов евро.

В этом сезоне Павлович забил 1 гол в 4 матчах в Бундеслиге. Статистику хавбека можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CaughtOffside
logoАлександар Павлович
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoПеп Гвардиола
logoРодри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска о «Челси»: «Футбол – безумный мир, если проигрываешь 5 матчей за 6 месяцев и чувствуешь необходимость защищаться. Мы будем играть лучше в ближайшие годы»
433 минуты назад
Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих воспитанников по версии CIES – 374,7 млн евро. Мусиала со 137,3 млн – 2-й, Кубарси – 3-й, Заир-Эмери – 5-й, Павлович – 9-й
2942 минуты назад
Бородюк о тренерах с игровой карьерой: «Мнение Мостового разделяю, футбольным людям хочется, чтобы работали профессионалы. Если перед звездами выйдет ноунейм, кто его будет слушать?»
2357 минут назад
Лапорта обвинил Бартомеу и экс-директоров «Барсы» в финансовых махинациях при трансферах Малкома и Гризманна. Ущерб оценен в 30 млн евро
2358 минут назад
Яковлев о том, что футболисты тупые: «Не может человек быть тупым, играя в такую сложную игру. Почему именно они? Потому что у них большие финансовые возможности?»
43сегодня, 14:10
Тренер «Сосьедада» о 1-м голе «Барсы»: «Весь стадион видел, что был удар от ворот – только судья рассмотрел там угловой»
12сегодня, 14:07
Любишь, когда дизайн громче слов? Приходи делать продающий визуал в креативную студию Спортса’’!
сегодня, 14:00Вакансия
Румменигге о 85 млн евро за Вольтемаде: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег. «Бавария» бы так не поступила»
46сегодня, 13:40
Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»
78сегодня, 13:29Видео
Руни не верит, что Аморим исправит ситуацию: «Не вижу борьбы от футболистов, характера, желания победить. То, что происходит, – это не «МЮ»
11сегодня, 13:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Дженоа», «Торино» против «Пармы»
641 минуту назад
Чемпионат Испании. Матч «Валенсии» с «Овьедо» перенесен на вторник
1562 минуты назад
Жозе Моуринью: «В моей карьере были матчи, которые выиграл я – есть моменты и решения, которые меняют все. Но я никогда не считал себя гением, игроки важнее меня»
3 минуты назад
Первая лига. «Родина» против «Сокола», «Урал» уступил СКА, «Торпедо» победило «Енисей»
483 минуты назадLive
Матч «Валенсии» и «Овьедо» перенесли на завтра из-за ливней. На побережье Валенсии объявлен красный уровень опасности
11 минут назад
Алонсо о долгом перелете «Реала» в Казахстан: «Это не оправдание. Просто еще один матч, необходимо адаптироваться»
314 минут назад
Нету о Мареске: «Когда тренер побеждал, то был лучшим. Когда проигрывает – худший. Когда мы выиграли КЧМ, то были лучшими, а теперь – худшие»
523 минуты назад
Тренер «Сосьедада» о Ямале: «Лучший игрок в мире, он каждый день это доказывает. Присутствие Ламина на поле – всегда угроза»
530 минут назад
Вальверде о позиции в «Реале»: «Мне не совсем комфортно играть на фланге, но никогда не отказывался быть латералем. Я не лучшим образом начал сезон, возможно»
5сегодня, 14:22
Россия и Венгрия могут провести товарищеский матч в Москве или Будапеште в 2026 году (Sport24)
сегодня, 13:55