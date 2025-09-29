«Ман Сити» может предложить 45-50 млн евро за Павловича зимой. Хавбека «Баварии» рассматривают как замену Родри (CaughtOffside)

Александар Павлович интересен «Манчестер Сити».

21-летний опорный полузащитник «Баварии» входит в сферу интересов английского клуба, сообщил CaughtOffside.

В долгосрочной перспективе «горожане» рассматривают немецкого хавбека как замену Родри.

Сообщается, что главный тренер Пеп Гвардиола восхищается талантом Александара Павловича .

«Манчестер Сити » рассматривает возможность трансфера футболиста в зимнее трансферное окно и готов предложить около 45-50 миллионов евро.

В этом сезоне Павлович забил 1 гол в 4 матчах в Бундеслиге. Статистику хавбека можно изучить по ссылке .