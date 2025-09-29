«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!

В пятом туре Фонбет Кубка России «Крылья Советов» встретятся с «Сочи».

Матч пройдет в среду, 1 октября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

По итогам четырех туров Фонбет Кубка России самарцы расположились на третьей строчке в группе B, имея шесть очков в активе. Сочинцы же замыкают турнирную таблицу группы, обладая двумя очками. Поддержите «Крылья» на стадионе в кубковом матче против «Сочи»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .