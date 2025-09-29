Реклама
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!

В пятом туре Фонбет Кубка России «Крылья Советов» встретятся с «Сочи».

Матч пройдет в среду, 1 октября, в 19:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

По итогам четырех туров Фонбет Кубка России самарцы расположились на третьей строчке в группе B, имея шесть очков в активе. Сочинцы же замыкают турнирную таблицу группы, обладая двумя очками. Поддержите «Крылья» на стадионе в кубковом матче против «Сочи»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Главные новости
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. Есть случаи, когда в командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать, книжек начитались»
33 секунды назад
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в 4 из них нашему игроку была показана красная карточка. Это неплохо»
511 минут назад
«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
2920 минут назад
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
21 минуту назадТелеграм
Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»
1626 минут назад
ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)
6341 минуту назад
«Бавария» собирает информацию о Влаховиче. Серб может заменить Кейна в клубе (Кристиан Фальк)
3355 минут назад
Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)
37сегодня, 11:20
«Факел» подтвердил отставку Шалимова. Клуб и тренер расстались по согласию сторон
36сегодня, 11:15
«ПСЖ» в поддержку профилактики рака груди разместит на форме розовую ленту вместо логотипа Qatar Airways. Акция пройдет на игре со «Страсбуром» 17 октября
4сегодня, 11:05Фото
Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
537 минут назад
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
3сегодня, 10:50
Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»
3сегодня, 10:30
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
1сегодня, 10:20
Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
11сегодня, 09:49
КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
9сегодня, 09:02
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
сегодня, 09:00
Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
13сегодня, 08:37
Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Овьедо»
156сегодня, 07:50