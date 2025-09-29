«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
«Пари НН» встретится со «Спартаком» в пятом туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в среду, 1 октября, в 18:00 на стадионе «Совкомбанк Арена».
Нижегородцы по итогам четырех туров Фонбет Кубка России занимают третье место в группе C, набрав три очка. Москвичи же обгоняют «Пари НН» на одну строчку, имея семь очков в своем активе. Поддержите «Пари НН» в домашней кубковой игре!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
