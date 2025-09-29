Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»

Гендиректор «Балтики» высказался после первого поражения в сезоне РПЛ.

В воскресенье калининградцы проиграли в гостях ЦСКА (0:1) и после 10 туров идут шестыми в таблице.

«Считаю, что, несмотря на поражения, мы показали хорошую игру — команда билась, боролась. Конечно, хотелось и дальше идти без поражений, но не думаю, что ребята из-за этой неудачи сникнут.

В любом случае будем и дальше продолжать бороться за победу в каждом матче. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи, поэтому не собираемся снижать планку», – сказал Равиль Измайлов.