  • Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»
Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»

Гендиректор «Балтики» высказался после первого поражения в сезоне РПЛ.

В воскресенье калининградцы проиграли в гостях ЦСКА (0:1) и после 10 туров идут шестыми в таблице.

«Считаю, что, несмотря на поражения, мы показали хорошую игру — команда билась, боролась. Конечно, хотелось и дальше идти без поражений, но не думаю, что ребята из-за этой неудачи сникнут. 

В любом случае будем и дальше продолжать бороться за победу в каждом матче. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи, поэтому не собираемся снижать планку», – сказал Равиль Измайлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoБалтика
Равиль Измайлов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
