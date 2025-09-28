Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
Жедсон Фернандеш сделал дубль в матче с «Пари НН».
Полузащитник «Спартака» отличился на 36-й и 63-й минутах матча 10-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее у Жедсона, перешедшего в «Спартак» из «Бешикташа» за 27 млн евро, не было результативных действий в течение 4 матчей. Всего на счету португальца 3 гола и ассист в 9 матчах за красно-белых.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
