Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»
Хасанби Биджиев прокомментировал ничью с «Сочи» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).
– Соперник оборонялся большую часть матча, чего мы и ожидали. Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нам надо было действовать гораздо быстрее, затягивали с движением мяча.
– Почему соперник так лихо переворачивал атаки «Динамо»?
– Нам нужно было упростить игру. Нужно было обеспечить доставку мяча вперед. Нужно было более активно задействовать фланги.
– С чем связана замена Агаларова в перерыве?
– У Гамида было повреждение в прошлом матче. Так что он тренировался не в полном объеме. Сил у него было не очень много, а нам нужно было увеличить давление, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
