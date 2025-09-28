Тренер «Махачкалы» Биджиев про 0:0 с «Сочи»: «Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нужно было упростить игру и действовать быстрее»

Хасанби Биджиев прокомментировал ничью с «Сочи» в 10-м туре Мир РПЛ (0:0).

– Соперник оборонялся большую часть матча, чего мы и ожидали. Преимущество было на нашей стороне, но этого было мало. Нам надо было действовать гораздо быстрее, затягивали с движением мяча.

– Почему соперник так лихо переворачивал атаки «Динамо»?

– Нам нужно было упростить игру. Нужно было обеспечить доставку мяча вперед. Нужно было более активно задействовать фланги.

– С чем связана замена Агаларова в перерыве?

– У Гамида было повреждение в прошлом матче. Так что он тренировался не в полном объеме. Сил у него было не очень много, а нам нужно было увеличить давление, – сказал главный тренер «Динамо» Махачкала.