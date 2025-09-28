«Динамо» Махачкала – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Динамо» Махачкала примет «Сочи» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Анжи-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
28 сентября 14:00, Анжи-Арена
Не начался
