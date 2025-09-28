0

«Динамо» Махачкала – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Динамо» Махачкала примет «Сочи» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Анжи-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
