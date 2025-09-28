Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»

Джек Грилиш высказался о своих вечеринках.

«Люди говорят: «Он любит тусоваться, любит вечеринки» – и это правда. Я хочу жить своей жизнью и наслаждаться ею, но, конечно, всему свое время и место.

Иногда, честно говоря, я, наверное, выбирал неподходящие моменты. В «Ман Сити » я иногда действовал не на пользу себе, но не думаю, что все дело было в этом», – сказал полузащитник «Эвертона », арендованный у «Манчестер Сити», в интервью Sky Sports.