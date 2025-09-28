Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
Джек Грилиш высказался о своих вечеринках.
«Люди говорят: «Он любит тусоваться, любит вечеринки» – и это правда. Я хочу жить своей жизнью и наслаждаться ею, но, конечно, всему свое время и место.
Иногда, честно говоря, я, наверное, выбирал неподходящие моменты. В «Ман Сити» я иногда действовал не на пользу себе, но не думаю, что все дело было в этом», – сказал полузащитник «Эвертона», арендованный у «Манчестер Сити», в интервью Sky Sports.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75195 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
