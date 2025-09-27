«Рубин» принимает «Зенит». Казанцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против сине-бело-голубых!
«Рубин» встретится с «Зенитом» в пятом туре Фонбет Кубка России.
Матч пройдет во вторник, 30 сентября, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы по итогам четырех туров Фонбет Кубка России расположились на третьей строчке в таблице группы A, набрав четыре очка. Петербуржцы же лидируют в группе, обладая 12-ю очками. Казанцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71001 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости