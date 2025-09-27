«Рубин» принимает «Зенит». Казанцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против сине-бело-голубых!

«Рубин» встретится с «Зенитом» в пятом туре Фонбет Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 30 сентября, в 18:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы по итогам четырех туров Фонбет Кубка России расположились на третьей строчке в таблице группы A, набрав четыре очка. Петербуржцы же лидируют в группе, обладая 12-ю очками. Казанцы, ждем всех на домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .