Массимилиано Аллегри: «Наполи» – фаворит сезона Серии А. Победы – это норма для «Милана», а поражения должны быть исключением»

Массимилиано Аллегри назвал «Наполи» фаворитом сезона Серии А.

28 сентября «Милан» и «Наполи» проведут матч 5-го тура Серии А.

«Мы встретимся с командой, которая заслуженно выиграла скудетто в прошлом сезоне. «Наполи » провел сильное трансферное окно, и думаю, что они по-прежнему являются фаворитами чемпионата в этом сезоне. Это будет отличный матч.

Это первый большой матч сезона – и он станет для нас серьезным испытанием. Мы чувствуем себя хорошо, Рафаэл Леау восстановился.

Мы работаем над тем, чтобы «Милан» вышел в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Я бы предпочел играть по матчу каждые три дня, чем готовиться к одному матчу в неделю.

Впереди еще 34 матча и 102 очка. Нам нужно двигаться вперед шаг за шагом, сохраняя баланс. Победы – это норма для «Милана». Поражения должны быть исключением», – сказал главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри .