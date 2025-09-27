Флик о травме Гарсии: «Барса» выиграла три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем»
Ханси Флик высказался относительно травмы Жоана Гарсии.
Ранее стало известно, что основной вратарь «Барселоны» пропустит 4-6 недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена.
«Нехорошая ситуация для Жоана. Он проделал фантастическую работу, но такое случается.
Мы выиграли три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем», – сказал главный тренер каталонского клуба Ханси Флик.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
