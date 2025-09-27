Флик о травме Гарсии: «Барса» выиграла три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем»

Ханси Флик высказался относительно травмы Жоана Гарсии.

Ранее стало известно , что основной вратарь «Барселоны» пропустит 4-6 недель из-за разрыва внутреннего мениска левого колена.

«Нехорошая ситуация для Жоана. Он проделал фантастическую работу, но такое случается.

Мы выиграли три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем», – сказал главный тренер каталонского клуба Ханси Флик.