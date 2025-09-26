Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»

Серхио Рамос прокомментировал решение Серджи Бускетса завершить карьеру.

«Буси, ты – воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем.

Будучи соперником большую часть времени, а часто и партнером по команде, ты всегда выделялся своим классом, видением и качеством футбола, а также скромностью и искренностью.

Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников, с которыми мне когда-либо доводилось играть, но ты уходишь, оставляя за собой признание и благодарность всех, кто был с тобой, и всех, кто любит этот вид спорта.

Спасибо тебе за то, что ты был отличным игроком, отличным партнером по команде и отличным другом.

Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем. Крепко целую, брат», – написал бывший защитник «Реала » Серхио Рамос , игравший вместе с Бускетсом за сборную Испании .

