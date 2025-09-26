Джейми Каррагер: «Челси» оценивают не по тем же стандартам, что при Абрамовиче – клуб скрывается за затянувшимся переходным периодом. Они слишком увлеклись трансферами»

Джейми Каррагер поделился мыслями относительно стратегии «Челси».

«Челси » оценивают не по тем же стандартам, что и при Романе Абрамовиче , потому что клуб скрывается за затянувшимся переходным периодом, который постоянно продлевается, ориентируясь на приобретение одинаковых молодых игроков в каждое трансферное окно.

Это недопустимо для клуба, который выиграл Лигу чемпионов совсем недавно, в 2021 году.

Сколько продлится перестройка после Абрамовича? В какой момент они осознают необходимость покупки уже готовых, состоявшихся звезд, которые выведут команду с четвертого места на первое, сочетая молодость с опытом?

«Челси» должен определиться с составом, который нуждается в некоторых изменениях, чтобы бороться за титул и выход в Лигу чемпионов. Похоже, они слишком увлеклись трансферами», – написал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер .