Кани перенес инсульт и провел две недели в отделении интенсивной терапии. Экс-вингеру «Вильярреала» 44 года
Кани осенью попал в отделение интенсивной терапии.
Бывший вингер «Вильярреала», «Сарагосы» и «Атлетико» перенес серьезный инсульт, сообщает Marca. Это произошло две недели назад.
44-летний мужчина был направлен в отделение интенсивной терапии больницы Мигеля Сервета в Сарагосе. Вчера его перевели в обычное отделение, признаков каких-либо последствий нет.
Кани завершил карьеру в 2017 году. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
