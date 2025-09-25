Кани перенес инсульт и провел две недели в отделении интенсивной терапии. Экс-вингеру «Вильярреала» 44 года

Кани осенью попал в отделение интенсивной терапии.

Бывший вингер «Вильярреала », «Сарагосы» и «Атлетико » перенес серьезный инсульт, сообщает Marca. Это произошло две недели назад.

44-летний мужчина был направлен в отделение интенсивной терапии больницы Мигеля Сервета в Сарагосе. Вчера его перевели в обычное отделение, признаков каких-либо последствий нет.

Кани завершил карьеру в 2017 году. Его статистику можно изучить здесь .