Федерация еврейских общин Испании осудила скандирование «Израиль – убийцы!» фанатами «Севильи»: «Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе»

Испанские евреи осудили поведение болельщиков «Севильи».

Напомним, фанаты команды из Андалусии скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Манора Соломона на замену. Израильтянин забил победный гол через 2 минуты.

«Федерация еврейских общин Испании, официальный представитель испанских евреев, осуждает недопустимые оскорбления, которым подвергся футболист Манор Соломон со стороны некоторых болельщиков «Севильи» из-за его израильского происхождения.

Мы хотим выразить нашу решительную поддержку спортсмену «Вильярреала ». Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе; футбол всегда должен быть пространством уважения, страсти и единства, независимо от национальности или убеждений.

Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма или ксенофобии и подтверждаем нашу приверженность ценностям сосуществования и равенства. Сегодня, как никогда, мы поддерживаем Манора, помня, что разнообразие делает спорт богаче и масштабнее», – говорится в заявлении Федерации еврейских общин Испании .