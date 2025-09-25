  • Спортс
24

Федерация еврейских общин Испании осудила скандирование «Израиль – убийцы!» фанатами «Севильи»: «Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе»

Испанские евреи осудили поведение болельщиков «Севильи».

Напомним, фанаты команды из Андалусии скандировали «Израиль – убийцы!» при выходе вингера «Вильярреала» Манора Соломона на замену. Израильтянин забил победный гол через 2 минуты. 

«Федерация еврейских общин Испании, официальный представитель испанских евреев, осуждает недопустимые оскорбления, которым подвергся футболист Манор Соломон со стороны некоторых болельщиков «Севильи» из-за его израильского происхождения.

Мы хотим выразить нашу решительную поддержку спортсмену «Вильярреала». Ненависти и дискриминации нет места в спорте и обществе; футбол всегда должен быть пространством уважения, страсти и единства, независимо от национальности или убеждений.

Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, расизма или ксенофобии и подтверждаем нашу приверженность ценностям сосуществования и равенства. Сегодня, как никогда, мы поддерживаем Манора, помня, что разнообразие делает спорт богаче и масштабнее», – говорится в заявлении Федерации еврейских общин Испании.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Федерации еврейских общин Испании
logoМанор Соломон
logoЛа Лига
Политика
logoВильярреал
болельщики
logoСевилья
дискриминация
